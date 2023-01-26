家醫科醫師陳柏臣分享，一位40多歲的患者吃了20多年的降血糖藥，衍生出一大堆問題，不僅服藥後身體不適，導致暴飲暴食，還因自動停藥，被家人瘋狂指責，最後出現睡眠障礙，近日到醫院仔細檢查才發現原來20多年來都吃錯藥，他根本就沒有罹患糖尿病，而是有甲狀腺低下的問題。

家醫科醫師陳柏臣在節目《健康2.0》上分享，曾遇過一位40多歲的患者來看診，對方透露在20歲就被診斷出有糖尿病，從那時起就開始服藥控制血糖，但他吃了控制血糖的藥物以後，經常感覺身體不舒服，所以常常會自動停藥。而身邊的人見狀則紛紛斥責他說「就是因為你不吃藥，血糖才會控制不好。」

陳柏臣表示，患者吃了藥身體會不舒服，但不吃又會遭到親友指責，長期下來身心俱疲，竟衍生出睡眠問題，無奈之下，只好去精神科看診，最後被檢測出有內分泌失調問題，並深受憂鬱症所苦。而且長期服藥，非但沒有讓患者更健康，反而還出現高血壓、高血脂的狀況，基本上那些年長者才會罹患的慢性病，患者在40歲以前就通通都得了。

陳柏臣指出，詳細檢查發現患者不是胰臟出問題，而是甲狀腺功能低下，導致他易胖水腫，也會使血糖稍微偏高，但這樣的狀況若直接吃控制血糖的藥物，會導致低血糖的狀況發生，因此身體會很不舒服，就會想要多吃來保命。除此之外，罹患甲狀腺低下也會導致憂鬱或情緒低落。