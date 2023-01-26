「最美性學博士」許藍方擁有亮眼外型及專業領域，經常受邀各大綜藝節目，她自己也開設YouTube頻道暢談兩性議題，人氣旺盛本來要直播的她，跟粉絲取消直播，帶著她母親上餐廳喊「感謝媽媽」。

許藍方在社群及YouTube有著高人氣，去（2022）年雖遭扯入不少紛爭，但仍挺過風雨，近日適逢農曆春節，許藍方也取消直播帶著母親上餐廳吃飯，同時罕曝母親樣貌感性地寫下：「快要過年帶媽媽來吃她沒吃過的食物，感謝媽媽把我從小拉拔到大，辛苦您了。」照片中能到許藍方母親留著一頭俏麗短髮，從側面角度與許藍方同框時，兩人的五官簡直是神複製，而另一旁是不想露臉的家人。

網友看到母女照後大讚「這麼漂亮原來是像媽媽」、「好有氣質，一模模一樣樣」、「大小美女」、「媽媽真的漂亮 許博像媽媽」、「真是基因強大啊！媽媽漂亮女兒美」、「明明是姐姐」。

其實，許藍方曾把零修圖的素顏自拍放上網，把魚尾紋和皮膚老化的狀態公諸於世；事後她坦承不愛修圖和濾鏡，因為很懶也覺得沒必要，只有必要時會請團隊幫忙，並霸氣的表示：「女人在什麼年齡就應該有那個樣子的呈現，但不代表可以放任自己爛掉不用維持，在努力保養的情況下，做臉按摩也好音波電波雷射都好，只要能讓心情開心就是最好的保養。」她的霸氣言論且高顏值，似乎有著美女母親做後盾。