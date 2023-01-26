澎湃新聞報導，在連續4天單日票房超過10億（人民幣，下同）後，大陸春節檔總票房25日晚間突破50億元（約合新台幣223.16億元），整體表現已超越去年同期。然而，唯一的體育電影《中國乒乓之絕地反擊》僅僅上映兩日，25日晚間宣布撤檔，延期至2月17日正式上映。

截至1月25日22時15分，據貓眼專業版資料，2023年春節檔（21日至27日）總票房（含預售）突破50億元，《滿江紅》、《流浪地球2》、《熊出沒‧伴我「熊芯」》分列春節檔票房前三位。其中，《滿江紅》、《流浪地球2》票房均超10億，分別為18.4億元和16.24億元。

然而，由鄧超、孫儷主演的體育電影《中國乒乓之絕地反擊》25日晚間宣布撤檔，從初五（26日）開始調整為小規模放映，延期至2月17日正式上映。截至25日晚間，該片點映及預售總票房超過4200萬元。對於撤檔原因，出品方在公告中表示，「因宣傳發行團隊在決策、籌備、推進工作中存在重大失誤和嚴重不足，致使影片在春節檔陷入特別被動的局面」。

至此，今年春節檔上映影片數量從7部減至6部，影片類型包括科幻、懸疑、諜戰、歷史、喜劇、動畫等，電影平均時長達到130分鐘，打破春節檔歷史紀錄。電影票價自2016年以來近7年首次下降，目前檔期平均票價為52.7元。

春節檔上映首日，《流浪地球2》以超過5億元的票房登頂當日冠軍，並且率先突破10億關口。上映兩天后，《滿江紅》實現票房「逆襲」，反超此前領先的《流浪地球2》。同時，《滿江紅》超越《懸崖之上》11.91億元的票房，成為張藝謀在大陸上映的電影中票房最高作品。

據貓眼專業版資料，目前《滿江紅》、《流浪地球2》和《熊出沒》3部影片的檔期票房占比分別為36.8％、32.4％、10.6％，3部影片合計票房占比近80％；排片占比分別為28.7％、25.4％、11.7％，合計排片占比超過60％。

目前，今年春節檔整體票房表現已超越去年同期。華創證券研報指出，春節檔票房第2日與第3日相比2019年與2022年已經實現同比回正。前3日票房累計32.67億元（不含服務費，截至10點），已經好於2019年的31.76億元與2022年的31.90億元。