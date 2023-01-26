「感謝職重中心，終於讓我能夠穩定工作了！」小傑（化名）是名患有思覺失調的障礙者，他對自我要求高，也願意嘗試不同事物並盡可能做到最好，但若小傑感受到職場不友善氛圍，或遇到挫折，容易出現恐慌，嚴重時還會有自我批評的幻聽症狀，導致無法穩定工作，他在家人鼓勵下尋求「新北市職業重建服務中心」的專業協助，成為庇護工場正式店員，順利重回職場，找回自信。

職重中心職評員說，小傑對餐飲服務相關工作有很高的期待，但評估後發現，小傑的技能學習與工作速度，與一般性職場要求有所落差，於是職評員建議，不如運用庇護工場相對友善的職場環境，透過試做一方面進行工作能力評估，同時瞭解小傑實際面對職場壓力的調整情形。

為減低評估期間的交通費用，職評員也連結新北勞工局的新政策「職評交通補助金」，提供每次200元、上限600元的車資補貼，讓小傑可以更專心、持續地接受服務。目前，小傑順利錄取了「新北市樸樹咖啡樹林店」正式員工，並成為庇護工場重要的生力軍。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市目前有27間庇護工場，協助超過500位就業能力不足的身障者，給他們工作技能訓練，訓練完成後也協助轉銜至一般職場，成為企業的好幫手。

另為提供更多支持，勞工局還推出全國首創的「身障者職業輔導評量交通補助金」，還製作了淺顯易讀的「我要找工作」職重手冊，更全新開發了「VR職業探索」設備，增加了超商與文書工作職種，讓身障者就業選擇更多元。

勞工局表示，新北三區(板橋區、新店區、三重區)職重中心去年總計服務了超過1300位身障者，歡迎設籍或居住新北市、年滿15歲以上、領有身心障礙證明，同時有就業意願的身障朋友，就近接受諮詢與服務。