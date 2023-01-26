全台今年本月起傳統豬瘟進行拔針計畫，所有肉豬停止施打疫苗，雲林縣養豬頭數156萬多頭，全台最多。雲林縣府表示，縣內養豬戶對於防疫原本就謹慎，傳統豬瘟多年未發生，本月起停打傳統豬瘟疫苗，呼籲各場加強各項生物安全措施，並配合政府監控措施。

全台養豬頭數約537萬頭，以雲林縣飼養156.3萬頭，占29.1％居冠，其次為屏東縣117.4萬頭占21.8％；彰化縣75.1 萬頭占 14.0％、台南市57.7萬頭占 10.7％。依養豬場計算，屏東縣1428場居冠、雲林縣1205場居次。

農委會今年元旦起執行傳統豬瘟拔針計畫，疫苗分2期停打，元旦起肉豬停止施打，7月1日起種豬停打，2024年年中向世界動物衛生組織申請「豬瘟非疫區」，若順利達成拔針，台灣生鮮豬肉將可外銷日本。

雲林縣府農業處指出，台灣豬隻有施打傳統豬瘟疫苗之故，多年未傳出疫病，農委會自2021年1月起要求豬瘟病毒抗原檢測結果為陽性者，該場進行移動管制，撲殺發病豬及同欄的豬隻，撲殺豬隻採全額補償。

農業處表示，本月停打豬瘟疫苗以後，今年7月起以「全場豬隻撲殺」為原則，發生場周邊半徑1公里內的養豬場進行臨床檢查、檢測病毒抗原、擴大消毒、移動管制及環帶免疫。

農業處說，本月起傳統豬瘟疫苗已停打，養豬戶都能配合，原因是本縣養豬場的自主管理一直做得不錯，且市面已無供應疫苗。

農業處強調，停打疫苗後就不能再施打，查到違規使用疫苗可開罰3萬元至15萬元。