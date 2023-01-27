今天出爐的產業數據顯示，英國2022年汽車生產下降至1956年以來最低水準，主要是受到全球半導體晶片短缺影響。

法新社報導，汽車製造和銷售公會（Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT）指出，英國去年約生產77萬5000輛車，且還大多由當地主要的外資汽車製造商所生產，但年產量仍減近10%。

數據顯示，若與COVID-19疫情前的2019年相比，英國2022年汽車產量更下滑高達近41%。不過在同時間，英國電動車產量則創新高。

SMMT說：「（整體）產出欠佳的主要原因是全球晶片短缺，讓汽車產能無法趕上需求。」

SMMT指出，產出也受到「重大結構性改變（衝擊），反映在兩個量產基地產能下滑，另還受防疫封城導致中國供應鏈停頓影響」。

日本汽車大廠日產汽車（Nissan）生產年增16.5%或23萬8000多輛車，產量在英國居冠；其次是已為印度所有的捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover），生產將近20萬3000輛車，但年產量減少超過8%。

BMW集團生產的Mini是從英國出口最多的車款，其次是日產的休旅車Qashqai。

英國當地2022年生產的汽車近80%供外銷，最大買家是歐洲聯盟，其次是美國；13%英國當地生產的汽車外銷至美國，歐盟約占58%。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1120126