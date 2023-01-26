以一年合約轉戰皇家的「火球男」查普曼（Aroldis Chapman），沒有在古巴參與WBC的30人名單上，但由於身上具有牙買加血統，查普曼有資格替英國代表隊出征WBC（世界棒球經典賽），因為牙買加在1962年以前，一直是英國的殖民地，據古巴媒體《Pelota Cubana》記者卡孟納（Yordano Carmona）報導，查普曼已經被列入了英國WBC的50人名單，讓許多人感到相當意外。

查普曼決定叛逃到大聯盟前，曾代表古巴參加2009年的WBC，當時他定位為先發投手，留下了0勝1負、5.68防禦率，而查普曼入籍美國之後，曾經在效力洋基時期表達願意替「山姆大叔」征戰WBC，卻始終未能如願，這也讓查普曼的國際賽經歷空白了14年之久。

儘管被列入英國出征WBC名單，但查普曼也向卡孟納表示，自己還不知道是否會披上英國戰袍。另外馬林魚明星內野手奇松（Jazz Chisholm Jr.）願意替英國隊效力，只不過他才剛從背部骨折中恢復，且今年賽季奇松將轉戰中外野位置，需要更多的時間來適應新守位，而根據WBC規章，若球員在大聯盟傷兵名單中登錄超過60天，則所屬球隊有權利不讓該球員參加WBC。

查普曼職業生涯一共有315次救援成功，在大聯盟歷史排行榜中排名第24位，現役球員當中僅次於金柏若（Craig Kimbrel，394）及簡森（Kenley Jansen，391），按照查普曼平均一季進帳救援成功次數來看，有機會超越麥爾斯（Randy Myers）的347次，來到生涯救援次數排行榜第14位。