女星郭亞棠（漾漾）因出演多部本土劇走紅，豈料近年來遭遇與交往多年的男友分手、父親癌逝、愛犬離世、遭詐騙40萬元等多重打擊下無法入眠，有半年時間每天平均只睡2小時，對此，她開始斜槓當上班族，投入毛小孩殯葬業。

郭亞棠致力於本土劇的拍攝，在多部作品中有著亮眼表現。豈料，自2020年起，她的人生遭遇低谷危機，不僅與男友分手，且陪伴她多年的愛犬也不幸離世，此外還遭到相當信任的朋友姐姐詐騙40萬、父親癌症復發離世等種種噩耗襲來，讓她一時難以負荷。不過，在演藝圈打滾多年的她深知演員工作的不固定性，因此她在種種巧合下投入殯葬葉，本身也愛狗的她，希望能在此為悲傷的主人的做好送走愛寵的準備，也為毛小孩們規劃好所有的身後事。

此外，郭亞棠於24日在臉書上和粉絲們分享過年的近況，表示新年假期的預定計畫全數完成，指出：「團圓除夕夜，姑姑初二回娘家。」更在文中向粉絲們獻上祝福，直言：「兔年喝酒都微醺、荷包滿滿好開醺。」並曬出兩張身穿火辣服裝的養眼照片。

貼文一出後，不少粉絲們在底下紛紛祝郭亞棠新年快樂，寫下：「我愛你一萬年」、「天冷了，注意保暖」、「可愛的漾漾好性感唷。」而郭亞棠也在留言區中與粉絲們互動，回應粉絲們的問題。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康，