總統府昨（25）日宣布前副總統陳建仁將接任行政院長，而副院長外傳會由前桃園市長鄭文燦出任。對此，中廣董事長趙少康痛批，此內閣根本是「不倫內閣」，因為陳建仁涉及「商業、宗教不倫」，鄭文燦則為「學術、政治不倫」。

趙少康今在臉書發文表示，他認為總統蔡英文會推出這樣的內閣，應該是山窮水盡了，因為民進黨已陷入「派系分權分贓，面目猙獰、吃相難看，終至無人可用窘境」的政治沼澤。

趙少康痛批，陳建仁頂著學術光環，大力鼓吹高端，讓高端股價從30漲到400元，市值從30億漲至800億元，高舉「愛台灣，打高端」，私下卻「五鬼搬運，大搞內線」；趙並提到，陳在去年九合一選舉曾宣稱，天主要他幫助時任民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，結果鄭最後落選。趙少康質疑，陳建仁涉及商業和宗教不倫，有什麼資格擔任行政院長？

至於鄭文燦，趙少康直言他抄襲論文是「學術不倫」，抄來自中國大陸的論文則是「政治不倫」，趙更狠酸，鄭與陳建仁加起來起碼有4大不倫，兩人合體後，組成了一個「推銷兼詐騙」的「不倫內閣」。