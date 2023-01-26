過年連假期間，正值出遊踏青的好時光，台中北屯區20多歲黃姓女子，趁著年假下午就與朋友相約到一江橋旁咬人狗坑步道登山踏青，結果騎車出門後竟發現手機沒電，便在頭汴山區長龍路沿線遍尋不找目的地，幸好頭汴派出所警員巡邏經過，黃女求助員警並在其指引下抵登山口處，才順利和好友們相聚。

太平警分局頭汴派出所警員賴俊杰日前下午2點多巡邏巡經長龍路1段附近，突然一名女子向他招手求助，經上前詢問才知她迷路了；黃女表示，和朋友相約到咬人口坑步道登山踏青，結果早上手機忘記充電，出門到後到太平區時忽然手機沒電關機，心想沿路應該有指示牌，於是就硬著頭皮前往一路往山上騎，就迷途在長龍路沿線。

幸好發現正在執勤的員警，經員警貼心的引導她前往東平路2巷一江橋旁的咬人狗坑登山步道，也順利與著急的好友們相聚，展開她們的踏青之旅，黃姓女子非常感謝警方的熱心協助，並表示第一次遇到這窘境，當時怕遲到也相當焦急，所幸熱心的人民保母協助。

太平警分局分局長蔡慶星呼籲，民眾連假期間出門旅遊一定要先查詢路況以及相關管制措施，亦可利用臺中交通網App、CMS及警察廣播電台，以避免塞在車陣中。