正值農曆春節，政治人物紛紛應景向民眾拜年。有「藍營天后」之稱的台中市市長盧秀燕，特別在年節期間推出小品影片。盧市長接受節目的「殘酷拷問」，若答不出來就要現場喝下一杯苦茶。不料盧市長被問到「過年最怕親戚問什麼？」這題，竟苦思良久卻什麼也答不出來，讓她忍不住直呼，自己不是不回答，而是實在太忙了、每天都在不同場景轉換，一時想不起來；主持人卻還是堅持嚴懲，還要求攝影送上特寫。逗趣的反應讓大批網友笑翻。

盧秀燕市長24日在臉書刊出賀歲影片。她在節目中接受主持人「台中欒小琥」的「拷問」，只要3秒內答不出來，就要接受「終極懲罰」——當場喝下一杯「苦中最苦」的苦茶。

第一題「家裡誰決定年夜飯菜色？」盧秀燕市長秒答：「當然是我囉！」順利過關。沒想到被問到第二題「過年最怕親戚問什麼？」盧市長竟當場陷入苦思，一雙大大的眼睛不斷向上打轉，卻怎麼也答不出半個字。主持人忍不住緩頰，表示市長真的其實是為了做效果，才會讓苦茶在節目第二題就能上場，但節目也沒在玩假的。一見苦茶端出，盧市長臉色瞬間全綠，大喊：「不是！我不是不回答！我只是想不起來……因為實在太忙了！我每天都在不同的場景轉換！」主持人卻沒手下留情，仍對著鏡頭下令「執行懲罰！」

節目主持人「台中欒小琥」。（圖／截自盧秀燕臉書）

盧秀燕市長端起苦茶準備喝下的瞬間，卻看著桌上擺滿6杯苦茶，當場「靈機一動」反問：「為什麼這麼多杯呢？我會面臨這麼多的懲罰嗎？」但還是改變不了必須接受懲罰的事實，只好將杯中苦茶一飲而盡，主持人則邪惡地要求攝影給市長特寫。盧市長喝完後喊了聲「噢！」表示茶真的很苦，但她可以接受，因為「媽媽能吃苦，市長也能吃苦」，並驕傲反嗆：「唉！這個小case！再來再來！這根本不夠看！」

台中市市長盧秀燕。（圖／截自盧秀燕臉書）

此節目發布後獲得破萬次觀看、3200個讚與近200則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「吃得苦中苦，方為人上人！」「市長那句『媽媽能吃苦，市長也能吃苦』，真是太讚了！」「我快笑死了，市長跟主持人都好可愛。」「親切的市長。」「雖然只是個小遊戲，卻可見市長的親切可愛與愛民如子之情。」「市長講話超好笑的！果然是媽媽的幽默。」