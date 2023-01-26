以富裕聞名的汶萊王室近期嫁女兒，38歲的阿莎瑪公主（Princess Azemah）與堂兄弟巴哈爾王子（Prince Bahar）舉行為期一周的盛大婚禮，阿莎瑪公主的禮服與首飾相當奢華，尤其胸前一大串金光閃閃的鑽石項鍊令人印象深刻。

綜合時尚雜誌「Tatler」、《時人》（People）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）的第5個女兒阿莎瑪公主近期與堂兄弟巴哈爾王子締結連理，哈山納包奇亞嫁女兒奢華無極限，自11日起為期一周在努洛伊曼皇宮（Istana Nurul Iman）、奧瑪阿里（Omar Ali Saifuddien）清真寺為公主舉行盛大婚禮，這也是邁入2023年以來全球王室的第一場婚禮。

Sultan of Brunei's Daughter Princess Azemah Marries Her First Cousin in Week-Long Wedding https://t.co/uL7CTdxrdN — People (@people) January 25, 2023

婚禮活動包括伊斯蘭教傳統的「抹粉」儀式、新郎在男性賓客面前宣誓、以及在皇宮內舉行的婚禮招待會。

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The first look of the royal bride – #Brunei’s Princess 'Azemah in a wedding dress. The Princess takes photos with her mother Hajah Mariam Abdul Aziz, also with make-up artists and a hair stylist from Thailand.



📸 Supakorn Sudjai #PrincessAzemahNimatul #Bolkiah pic.twitter.com/yhUv2Hy3Zj — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) January 17, 2023

阿莎瑪公主的禮服及裝扮尤其引人關注，根據Instagram上流出的婚禮畫面，公主換了多套禮服，包括一套鑲滿水晶的象牙白色長袖魚尾禮服以及同款長版頭紗、一套紫紅色長袖禮服搭配金色首飾，還有一套展現曼妙身材的鐵灰色亮面禮服，這套禮服最令人印象深刻的莫過於阿莎瑪在胸前戴上了一大串鑽石項鍊，項鍊中央鑲了3大顆淚珠形寶石。阿莎瑪公主也為不同禮服搭配相稱的皇冠。

#TiaraAlert Princess Azemah Ni'matul of Brunei wore Queen Saleha’s Diamond Heart Tiara for the reception following her wedding to Prince Bahar Bolkiah at Istana Nurul Iman on 16 January 2023. https://t.co/QqMFGXDyfi pic.twitter.com/igZt3nagg2 — Tiara Mania (@TiaraManiaBlog) January 16, 2023

Princess Azemah Ni’matul Bolkiah of Brunei got married to Prince Muda Bahar Bolkiah of Brunei. Princess Azemah and Prince Muda Bahar tied the knot in a traditional wedding ceremony that took place at Istana Nurul Iman, official residence of the Sultan of Brunei. pic.twitter.com/T0oh4iFKV7 — Queen Maxima and Royal Ladies (@vaninaswchindt) January 18, 2023

76歲的汶萊蘇丹哈山納包奇亞一共有12名兒女，近期完婚的阿莎瑪公主是他的第8個孩子、第5個女兒，阿莎瑪公主也是他與已經離異的第二任妻子瑪莉安（Hajah Mariam）所生的孩子。

Learn about the Wedding of Princess 'Azemah Ni'matul Bolkiah of Brunei and Prince Bahar ibni Jefri Bolkiah at the Istana Nurul Iman in Bandar Seri Begawan: https://t.co/TvhfGvcw9x — The Royal Watcher (@saadsalman719) January 24, 2023

阿莎瑪公主本身是出色的運動員，專精馬球，她也積極推動體育活動的性別平等。目前外界對他的新婚夫婿巴哈爾王子所知不多，只知道他是汶萊蘇丹哈山納包奇亞胞弟傑弗瑞親王（Prince Jefri）的兒子，據信他現年41歲。