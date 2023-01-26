日前有市場觀點認為，中國人民銀行（大陸央行）去年稍早發佈新版《不宜流通人民幣 紙幣》金融行業標準，是為了推廣數位人民幣的使用，甚至出現傳言稱，要在2025年消滅大額紙幣。但大陸權威專家表示「這是誤解」，認為在可預見的將來，現金仍將長期存在。

為進一步提升流通中人民幣品質，人行在2022年8月發佈了新版《不宜流通人民幣 紙幣》（JR／T0153-2022）金融行業標準。

根據《新京報》引述上述專家指出，人行發佈新標準旨在進一步提升流通中人民幣整潔度，確保公眾用上放心錢、乾淨錢。由於紙幣在流通過程中會逐漸磨損、老化，變髒變舊，這種 「髒汙」類型的紙幣，屬於不宜流通人民幣，人行在新標準中對髒汙指標的評價標準進行了提升。

而過去人行也多次表示，研發數位人民幣不是為了取代現金，而是為了助力數位經濟發展，提升普惠金融發展水準，更好滿足民眾生產生活需要，並在可預見的將來，現金仍將長期存在。