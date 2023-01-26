去年12月，湖南桑植縣委副書記、縣長梁高武呼喚在外的桑植遊子「有錢無錢，回家過年」而走紅；隨後，多位在外工作的桑植人隔空對話訴思鄉，梁高武現身桑植入城高速公路口，張開懷抱迎接遊子還鄉。縣長的呼喚，「喚回」了近10萬名桑植民眾返鄉過年；1月21日至24日，桑植還迎來7萬多人次的遊客。

澎湃新聞報導，梁高武表示，「我把大家喊回家鄉過年，不能僅僅只是一句口頭上的空話，而是要讓他們平安順暢的回到家鄉。」

為做好返鄉人員的保障服務工作，桑植縣專門推出一系列政策，包括強化疫情防控服務、關心困難群體生活、穩定節日消費市場、做實創業就業服務、營造濃厚節日氛圍等五方面的十六條保障措施。

十六條保障措施的政策文件在開宗明義強調，「把返鄉人員當成親人看，把大眾需求當成家事辦，用心服務到位，用情保障到位，耐心細緻做好各項工作，確保人民群眾度過一個安心年、放心年和舒心年。」

不僅如此，桑植縣還在桑植老鄉外出務工較多的廣州舉行免費接鄉親回家的活動。組織「平安守護志願者」，開展春運志願服務活動。深入縣汽車東站、高鐵桑植站、高速公路服務區等人員密集場所，提供志願諮詢服務，發放疫情防控物資，講解春運指南手冊，開展應急和安全知識宣傳活動，提供出行引導、安全諮詢等服務，用實際行動溫暖回家過年的老鄉。

根據桑植縣文化旅遊廣電體育局數據，僅1月21至24日，桑植縣就吸引了70762人次的遊客，同比增長319.85％，旅遊總收入818.77萬元人民幣（下同），年增長201.77％。2023年同比2019年，春節假期前四天旅遊總人數增長55.42％，旅遊總收入增長43.31％。

其中賀龍紀念館、賀龍故居、紅二方面軍長征出發地紀念館等紅色旅遊區接待遊客31950人次，同比增長730.3％；九天峰戀景區接待遊客3128人次，同比增長10.18％，民歌寨接待遊客10087人次，西界天河農莊接待遊客8578人次。