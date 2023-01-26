2023高雄蓮潭燈會26日盛大開幕，高市府觀光局在開幕前搶先曝光燈會動態主視覺。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄蓮潭燈會26日盛大開幕，高市府觀光局在開幕前搶先曝光燈會動態主視覺，並公布燈會好吃好玩全攻略。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄蓮潭燈會26日盛大開幕，高雄市長陳其邁晚間也將到蓮池潭高雄物產館後方工字碼頭點燈，高市府觀光局在開幕前搶先曝光燈會動態主視覺，以色彩鮮明的設計線條搭配在地知名地景「龍虎塔」，營造出生猛活力並帶有童趣的視覺元素，另外觀光局也公布燈會好吃好玩全攻略。

觀光局長高閔琳表示，高雄蓮潭燈會將於26日晚間盛大開幕，民眾可以欣賞到燈會動態主燈「光舞蓮潭」展演、「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈、環潭步道各式燈飾作品、美食文創市集、街頭藝人表演等。

此外，高市府特別邀請榮獲高雄市無形文化資產的「高雄地嶽殿吉勝堂八家將」陣頭表演、台灣唯一表演「火劇」職業舞團「即將成真」及結合精采舞拳、甩刀、揮旗等武術表演的「十八衙役文創藝陣」等在開幕式帶來精彩演出。

觀光局指出，燈會期間邀請民俗藝陣、傳統戲劇展演，包含「錦五洲掌中劇團」、「天宏園掌中劇團」、「金鷹閣電視木偶劇團」、「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「高雄皮影戲劇團」、「東華皮影劇團」、「永興樂皮影劇團」輪番於蓮池潭周邊廟宇展演。而「明華園天字戲劇團」將於27日在左營孔廟櫺星門廣場表演。