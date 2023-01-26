相隔整整兩個月時間，右腳大拇指受傷的鵜鶘明星前鋒英格拉姆26日宣告傷癒回歸，結果他打26分鐘，拿13分、5助攻與5籃板，可惜鵜鶘守不住愛德華茲，讓他單場轟下37分，帶領灰狼最後以111比102力挫地主鵜鶘，也讓鵜鶘吞下6連敗。

畢竟已經兩個月沒上過場，英格拉姆一開賽還沒找回手感，不過鵜鶘仍靠麥科倫的火力取得領先優勢，打完上半場，鵜鶘52比46領先，英格拉姆半場投11中2，拿5分、3籃板，灰狼則在上半場全看愛德華茲表演，他在上半場就摘20分。

沒想到灰狼下半場靠著羅素連進兩顆三分球，以及愛德華茲第3節獨拿14分的凶猛火力，打出誇張29比9猛攻，一度擴大領先到17分，打到比賽還剩5分54秒，鵜鶘總教練威利格林還因抗議尺度被驅逐出場，這卻激起鵜鶘追分士氣。

英格拉姆與麥科倫兩人攜手幫助鵜鶘展開反撲，轉眼就把差距縮小到4分，幸好灰狼最後55秒靠著羅素投進中距離，重新擴大領先到9分，接下來鵜鶘雖想用三分外線追分，可惜都沒法投進，愛德華茲最後12秒兩罰俱中帶走這場勝利。

除了愛德華茲火力全開，羅素也拿19分、5助攻與3籃板，戈貝爾17分、12籃板，凱爾安德生與麥克丹尼爾斯各有10分；鵜鶘以麥科倫25分最高，瓦蘭丘納斯15分、12籃板，可惜他們仍少錫安威廉森助陣，他因大腿拉傷已經缺席23天。