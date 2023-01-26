鑒於大面積國有土地日漸稀少，國有土地在無國土保育、公地公用情形下，為利中央政府推動國家政策需要及掌握土地開發活化契機，行政院111年8月15日核定國產署（含所屬分署）辦理改良利用業務需要，同意核增職員預算員額12人，由國產署自行主導辦理開發國有土地。國產署刻就閒置低度利用之國有公用土地，協商收回自行活化利用，並新增三大自行主導開發方式。

首先是指定產業公開招標設定地上權：因應近期中央政府推動國家政策，主動提出產業類別及標的，邀集中央目的事業主管機關瞭解產業發展需求後，指定產業類別自行辦理公開招標。

第二則是指定產業媒合中央主管機關改良運用配合近期中央政府推動國家政策，主動提出產業類別及標的，媒合中央主管機關改良利用國有土地。已擇定宜蘭縣三星鄉及台東縣池上鄉兩處國有土地，配合2050淨零政策與國立中興大學推動以碳匯（權）為產業，規劃於國有土地辦理新植造林，提升森林覆蓋面積及碳匯量。

第三則是自行改良利用，自行辦理先期規劃評估個案國有土地最適宜引進之產業，透過公開招商方式，引進民間資金，帶動產業發展。已初步篩選多處大面積國有土地，待排定活化優先順序後將陸續辦理開發事宜。