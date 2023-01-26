初六稱為馬日，又稱送窮日，在這一天要送走窮神，象徵財運將會來到身邊，小孟老師在臉書上分享12生肖初六財運，其中生肖鼠、生肖猴、生肖馬、生肖豬財運最旺，在事業上懂得利用自己的優勢來賺取金錢，讓業績不斷的提升，進而累積不少財富。

▍生肖鼠：

朋友互助彼此提醒，腦力掙錢財運提升。

▍生肖牛：

護身符的幸運加持，收到額外獎金禮物。

▍生肖虎：

家中開銷支出減少，外出朋友請客吃飯。

▍生肖兔：

辛勤付出就有收穫，年節努力加班賺錢。

▍生肖龍：

控制預算降低消費，閒錢捐助社會公益。

▍生肖蛇：

省吃儉用精打細算，儲蓄增加財源廣進。

▍生肖馬：

生意客戶往來頻繁，業績提升收入增加。

▍生肖羊：

保持平常心就有好運氣，財運提升問題減少。

▍生肖猴：

經營人際友好關係，運用人氣智慧賺錢。

▍生肖雞：

現金交易優惠增加，購買禮品大打折扣。

▍生肖狗：

洽談生意合作順利，辛勤奔波得財順利。

▍生肖豬：

工作獎金逐步提高，低調賺得不少財富。

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