大年初一中方戰機南海空域跟監外機

就在美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）去年底指控解放軍戰機在南海上空逼近美國軍機，採取危險行動後，中方周二公開了海軍戰機周日跟監外國戰機的影片。

據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，央視播出的影片顯示，兩架殲-11各搭載4枚空對空飛彈，從西沙永興島起飛，以監視進入鄰近區域的外國戰機。而永興島不僅是海南省三沙市西沙群島最大的軍事中心，也是西沙群島、中沙群島和南沙群島的行政中心。

派駐在永興島上的南部戰區海軍航空兵飛行大隊長張磊說：「越是節假日，越要緊繃戰備這根弦，節日期間，空中情況數量往往會大幅上升，作為飛行員，我們時刻枕戈待旦。」而據央視報導，參與周日任務的飛行員根據當天任務空域的水文和氣象條件，機組多次較大幅度改變飛行姿態，以確保目標在中方監視範圍內。然而，報導並未說明目標，或是雙方在什麼地方遭遇。

去年12月時，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）公開聲明和影片說，1架殲-11戰機12月21日飛入距離RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機機頭20英尺（約6公尺）以內的空域，而當時約有30人在機上。RC-135為了避免相撞，只好採取迴避行動。不過，解放軍說，是美國軍機不顧中方再三警告，突然改變飛行高度，將解放軍戰機向左擠，做出危險的接近舉動。而央視周二報導說，在最近一次遭遇中，中方飛行員面對抵近的外機，始終保持有利位置，直到外機飛離。