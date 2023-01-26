高市府近年力推的捷運黃線，目前YM01標機電系統暨機廠統包工程發包， YM01標軌道統包工程評選作業均完成，力拚2028年完工通車，將打造大高雄地區30分鐘生活圈。高雄市捷運局表示，黃線完工後，與高雄港、高雄國際機場雙港優勢結合，打造「新南向政策」的根據地。

捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經占高雄市總人口約41.8％的6個行政區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等，涵蓋人口約高達116萬人。

黃線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等三所大學及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等七所高中職，可服務學生約5.5萬旅次。

捷運局表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。

捷運局指出，去年3月行政院核定總工程經費逾1442億元的高雄捷運黃線後，高市府捷運工程局陸續辦理招標發包作業，去年8月完成YM01標機電系統暨機廠統包工程發包，今年1月完成YM01標軌道統包工程評選作業，朝2028年完工通車目標前進。

捷運局表示，待工程完工，未來高雄將是全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的城市，同時發揮既有雄厚的工業產業實力及特有山海豐富觀光資源、高雄港與高雄國際機場的雙港優勢，打造高雄友善宜居環境及發展成為「新南向政策」的根據地。