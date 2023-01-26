提升救災救護效能，同時也維持道路行車安全，台中市政府與交通部運輸研究所、中華電信合作，去年起在水湳經貿園區、向上路五段試辦「緊急車輛優先號誌」，紅綠燈可在緊急車輛通過前先轉為綠燈，初步統計，平均最高可減少每趟救護車出勤時間約57秒。

救災救援刻不容緩，可說是分秒必爭，台中市政府交通局指出，去年特別選定水湳經貿園區及向上路五段試辦「緊急車輛優先號誌」，結果發現，在水湳經貿園區的部分，水湳消防分隊的救護車出發後，到中平路會經過3處路口，救護車經過路口遇到綠燈的機率從原本33％提高到96％，顯示緊急車輛優先號誌有效縮短救護車出勤時間。

而在向上路五段的部分，經過統計，救護車每趟出勤時間可節省約13秒至22秒，效能改善幅度達24至55％。交通局長葉昭甫表示，此系統是經由緊急車輛優先號誌系統控制，讓消防救護車輛有較安全與順暢的行車環境，進而提升救災搶救效率。

葉昭甫指出，會推動試辦，主因消防救護車輛出勤救災，幾乎都是與時間在賽跑，交通局去年與交通部運研所、中華電信合推出「緊急車輛優先通行號誌計畫」，應用5G車聯網的技術，發揮即時控制號誌燈號效率，盡可能讓消防救護車輛一路綠燈通過路口，不但提升消防救護車輛通過路口時的安全，也減少救災車輛塞在車陣中的情況。