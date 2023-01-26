前副總統陳建仁確定接下行政院長一職，至於副閣揆則傳出將由前桃園市長鄭文燦接任。對此，國民黨台北市議員游淑慧諷刺表示，民進黨每次組閣都是「輔導失業者就職計畫」，並PO出她在25日上午預測的名單，「看看中多少。」

游淑慧今（26）日在臉書PO出她於手機記下的備忘錄，內容提及，「陳建仁有組閣的能力和權力嗎？我想是沒有。」她認為最後的內閣仍是派系分贓和小英意志。游淑慧強調，如果內閣不是由閣揆組成和挑選，「立法院監督個什麼鬼呢？」並猜測副院長為鄭文燦、總統府秘書長是林佳龍、內政部長及農委會主委分別為林右昌和潘孟安。

游淑慧直言，民進黨每次組閣都是輔導失業者就職計畫，「老狗玩不出新把戲。」她並強調上述備忘錄是25日早上寫的，「看看中多少。」

對此，網友回應指出，「陳建仁除了副總統就無其它的從政經驗啊！竟要做閣揆這麼重要的工作。」「大家都知道會是如此，但是又有何奈？畢竟中央還是他們在執政。」「整個失能的執政團隊、沒有任何的期待。」「陳建仁沒派系，也是個被架空的傀儡。」「小孩玩大車，沒人了。」