聯合國25日發布《2023年世界經濟形勢與展望》報告預測，2023年世界經濟繼續承壓，增長將從2022年的約3％降至1.9％，影響已開發國家且波及開發中國家。而隨著中國防疫政策鬆綁，報告稱2023年中國經濟增長將會改善，預計達到4.8％。

報告表示，在新冠疫情、俄烏戰爭、高通貨膨脹和氣候變遷等影響下，2022年世界經濟遭受重創，2023年世界經濟繼續承壓。如果一些宏觀經濟逆風能夠開始消退，世界經濟增長將在2024年回升至2.7％。

報告指出，世界經濟增長放緩既影響已開發國家，也波及開發中國家，許多國家在2023年面臨經濟衰退風險。美國、歐盟和其他發達經濟體增長勢頭減弱，透過多種方式對世界經濟產生不利影響。

報告還預測2023年中國經濟增長將會改善。隨著中國政府防疫政策鬆綁、採取利好經濟措施，中國經濟增長今年將加速，預計達到4.8％。

報告認為，為應對多重全球危機、讓世界回到實現聯合國2030年永續發展目標的軌道上來，加強國際合作勢在必行。國際社會迫切需要在為開發中國家提供財政援助、減輕債務負擔等方面加大力度。