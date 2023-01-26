詐騙集團利用民眾求職需求，讓民眾在不知不覺間，變成詐欺集團的人頭帳戶兼提領車手。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

初五各行各業開工大吉，詐騙集團也開工，台中市警方說，打擊犯罪不休息，提醒民眾誤入求職陷阱，「時間彈性、免工作經驗、供個人帳戶給公司使用」，仍謹慎小心，統計去年下半年求職詐騙68件，不法金額450萬元，籲防詐騙。

警方查獲詐騙提領車手到案，發現該車手直喊冤，稱在網路上見求職廣告，「時間彈性，輕鬆賺錢，免工作經驗」的優渥條件給吸引，須提供個人帳戶協助公司處理業務，他只是把帳戶內金額提領出來給公司助理，不知已違法。

台中市刑大經濟組指出，網路裡輸入「找工作」關鍵字，詐團以「時間彈性，輕鬆賺錢，免工作經驗」為噱頭，並要求提供個人帳戶協助公司調度資金，將來源不明的金額提領出來交給公司後，該公司從此蒸發。

警方提醒，網路求職訊息多，必須「睜大眼睛，小心求證」，詐騙集團利用民眾求職需求，讓民眾在不知不覺間，變成詐欺集團的人頭帳戶兼提領車手，其求職創作文「魔鬼就藏在細節」。

警方呼籲，在網路求職預防不詳實的資訊，應主動查詢公司狀況，避免上傳重要個資給他人使用，如帳戶有不明來源金額入帳，應立即報警自保，切勿聽信詐團指示，協助提領現金交付，若發現可疑撥打165反詐騙專線或110電話查證。