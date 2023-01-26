配合2050淨零排放目標，北市今年持續推動服務業汰換節能設備補助，北市產發局表示，今年提供1億元節能設備補助金，即日起可申請，補助品項包含節能標章燈具、一級能效空調、中央空調，最高補助購置金額50％，額滿為止。

產發局表示，北市近年大力推廣節能設備汰換，去年8月1日起開始受理補助申請，截至去年12月底共受理申請513件，總補助金額達5336萬8349元，預估總節電量達4100萬度電，減碳量達2萬1022噸，相當於54座大安森林公園一年的吸碳量。

產發局指出，今年仍提供1億元節能設備補助金，鼓勵業者汰換營業場所老舊電器，補助品項包含節能標章燈具、一級能效空調、中央空調，最高可補助購置金額50％，只要於北市內營業場所、法人機構及私立醫院、學校、停車場等皆可申請。

產發局說明，比如分離式、窗型、箱型冷氣，須符合能效標章1級，每KW補助2500元；辦公室照明燈具，符合節能標章認證，每盞補助50％費用，每盞上限500元，單換照明光源則以100元為上限；室內停車場智慧照明，至少部分或全部具備自動開關、調光或時序控制等一項以上智慧照明控制功能。

產發局提醒，每案補助金額100萬元以上者，負擔自籌款須超過補助金額，補助申請期限至總額度用完為止，補助順序以送件時間為準，可採現場辦理或郵寄資料申請，額滿為止。