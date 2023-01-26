「啦啦隊文化」在台灣相當盛行，不少球迷們到球場觀球，除了欣賞球員們在場上的身姿外，也想要一睹女孩們揮灑汗水的加油舞蹈，然而有網友發現，啦啦隊女孩們成員眾多，但有不少人的年紀都已經年近40歲了，讓他相當好奇此事，在社群論壇上發文詢問網友，意外引發網路熱議，更釣出知情人士曝光行業內幕。

近期中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員倪暄捲入劈腿風波，相關話題在網路上持續延燒，而她也確定退隊，並在事隔2日後於個人臉書上發文寫下：「沒有遺憾是騙人的，最大的遺憾就是沒能好好跟大家道別。」對此，有網友關此事有感，在PTT「Gossiping」（八卦）版上以「職棒啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳？」發文詢問，指出：「那個跟球員談戀愛的是31歲，還算年輕的了，還有好幾位是35歲、36歲、37歲的都有。」並提及同樣盛行啦啦隊文化的日本與南韓，直言：「日韓應該沒這樣吧？」尋求網友們的意見。

網友在PPT上發文。(圖／翻攝自PTT「Gossiping」（八卦）版)

貼文一出後，引發網友們爭相留言回應：「阿姨有阿姨的市場，人家也是很努力啊」、「看起來舒服就好啦」、「問就是台灣年輕人吃不了苦」、「總要敬老尊賢吧。」不過也有人認為年齡大不是問題，指出:「NBA也差不多吧」、「醫美越來越強，以後40 50歲看起來頂多30初，而且延長藝人網美的表演壽命也是算好事，不然光靠年輕能賺錢的時光太短了。」

此外，也有知情人士指出2大關鍵原因，其一是現在社群平台眾多，年輕有實力的在IG、抖音等開直播就能有相似的收入，何必在球場上流汗；其二是現在醫美產業發達，可拉長女生的表演壽命，指出：「年輕的都去做直播了吧」、「現代醫美保養技術超好，20、 30年前比不上」、「科技的進步讓人延緩退休年齡」。