市長魏嘉彥致贈開工紅包。（花蓮市公所提供）

吉安鄉長游淑貞送開工紅包加油打氣，並感謝麥當勞企業對清潔隊的認同與肯定。（吉安鄉公所）

市區人口多，收取垃圾首日，垃圾、回收量都驚人。（花蓮市公所提供）

春節連假，花蓮市為避免家中垃圾囤積太多，昨天大年初四提前收運垃圾，統計到昨晚市區垃圾量多達170噸，資源回收量也高達42.68公噸：人口第二大的吉安鄉垃圾收取量同樣破百噸。花蓮市、吉安鄉今恢復正常收運，也請民眾做好垃圾分類，春節期間仍將派員稽查。

花蓮市長魏嘉彥來到清潔隊致贈開工紅包給隊員們，他說，清潔隊員在農曆過年前每天忙於清運垃圾到除夕當天，龐大的清運量讓隊員工作相當吃重。今年有10天的新春連假，花蓮市湧進大批觀光客與返鄉人潮，為維護市容整潔，花蓮市公所服務不打烊，大年初一起在市區重要道路均加派人手打掃及清運垃圾，以維持乾淨的街道環境。

出勤前，清潔隊員確認車輛狀況及檢測壓縮系統，並將車輛外觀擦拭乾淨，以利執行清運任務。清潔隊長吳慶展說，開工日當天垃圾量高達170.07噸，資源回收量也高達42.68公噸，請市民做好垃圾分類。

吉安鄉長游淑貞送開工紅包加油打氣，並感謝麥當勞企業對清潔隊的認同與肯定，5年來不忘遞送開工愛心早餐慰勞，讓每位清潔隊員帶著滿滿的元氣投入春節清運工作。

麥當勞花蓮店今年送給北花蓮包括花蓮市、吉安鄉、新城鄉與秀林鄉等鄉鎮市清潔隊新春開工的早餐，董事長楊政道說，清潔隊員第一線擔負清淨家園的重任，是維護市容的重要尖兵，也感謝清潔隊員讓企業有回饋鄉里的機會。

花蓮市、吉安鄉已恢復正常收運，民眾也可下載「樂圾通」APP，掌握垃圾車的方位與預計抵達時間，避免寒冬中的等待。