奈及利亞包奇州（Bauchi）政府官員及全國養牛業者協會發言人今天表示，奈及利亞中北部疑似發生炸彈爆炸，造成50多名牧牛人及路人喪命、數人受傷。

路透社報導，這起事件發生在昨天晚間，地點在奈及利亞中北部那薩拉瓦州（Nasarawa）和貝努埃州（Benue）之間。

貝努埃州當局以違反「反放牧法」為由查扣這批牛隻。

奈及利亞Miyetti Allah酪農協會（MACBAN）發言人蘇里曼（Tasi'u Suleman）表示，一群富拉尼族（Fulani）牧人將牛隻從貝努埃州送往那薩拉瓦州的途中發生了爆炸。

蘇里曼說：「至少有約54人當下喪命，傷者不計其數。」

那薩拉瓦州州長蘇雷（Abdullahi Sule）告訴記者，炸彈爆炸是造成這些死傷的原因，但未說明死亡人數。

蘇雷並未透露這起爆炸案可能的幕後主使，不過表示他正持續會見安全單位官員，「以確保我們持續減低這起事故可能造成的緊張情勢」。

奈及利亞中北部一帶是所謂的「中間地帶」（Middle Belt），由於富拉尼族牧人與主要信奉基督教的農民之間經常發生衝突，當地暴力事件頻仍；這些衝突多半被描繪為族裔宗教衝突。

但專家指出，人口成長和氣候變遷導致耕作地區擴大，使得游牧民族牛群放牧的土地變少。

蘇雷的發言人拉丹（Abubakar Ladan）告訴路透社，當局今天稍早為罹難者舉行集體葬禮。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1120126