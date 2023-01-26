二刀流球星大谷翔平認為自己並非日本武士隊最強球員，這番話聽在天使隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）耳裡像是玩笑話一般，「不可能有比大谷翔平更好的球員」，不過歷經前面2屆的失敗，也激發了日本重奪冠軍的渴望，本屆武士隊堪稱是隊史最佳陣容，美媒《Bally Sports》也以「大谷翔平將在WBC散發光芒，但他不是日本唯一的明星球員」為題，點名幾位日本陣中值得注意的球員。

除了首次征戰WBC的大谷翔平外，日本陣中還有5位大聯盟球員，教士先發投手達比修有、小熊外野手鈴木誠也及首位加入武士隊的非本土球員諾特巴爾（Lars Nootbaar），而今年賽季即將迎接大聯盟處女秀的吉田正尚及千賀滉大，都能替日本代表隊帶來許多貢獻。

日職球員部分，《Bally Sports》沒忘記去年投出無安打比賽、連續2年贏得澤村賞的山本由伸，以及完成更高難度、以19次三振達成完全比賽的佐佐木朗希，而橫濱DeNA今永昇太、養樂多燕子高橋奎二、日本火腿鬥士伊藤大海及歐力士猛牛宇田川優希也是各隊該注意的對象。

《Bally Sports》指出日本投手星光熠熠，但也別低估武士隊攻擊實力，該文也特別點名了兩位1左1右的重砲手－養樂多燕子的村上宗隆及西武獅的山川穗高，上賽季擊出56支全壘打，村上宗隆打破了王貞治的本土球員單季最多轟紀錄，而山川穗高為3屆洋聯全壘打王，上賽季也打出多達41轟。