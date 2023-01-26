今（26）日是大年初五，高速公路局預估今日交通量是128百萬車公里，約是平日的1.5倍。由於昨日國道1號、3號、5號部分路段都塞到半夜12點甚至今天凌晨2點，今日0到5時交通量是平日的3倍；預估今日交通量跟昨天也差不多，建議民眾多利用替代道路。

高公局表示，長途建議多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議儘量利用省縣道，不要上國道。

昨日全日交通量129.7百萬車公里，是平日的1.5倍，其中國5交通量是平日的1.3倍；昨日路況除北向國1與國3新竹路段於半夜12點及國5宜蘭至坪林於隔日凌晨2點紓解，其餘路段於晚上10點後大致順暢。

省道方面，由於今日大年初五天氣回溫，預估中午前後至下午時段車流將逐漸增多，公路總局預估部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，民眾出遊往返應盡量避開壅塞路段

公路總局表示，昨日下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含台 61線線西至中彰大橋路段、台3線大溪老街路段至武嶺橋路段、石岡至豐原路段、台9線崇德至新城路段、三棧至崇德路段以及台84線下營路段皆有車多及壅塞情形。

今日易壅塞路段包括台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、台61線中彰大橋路段、台9線蘇花、台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段等6省道主要幹線，以及銜接國道的台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3、台86線接國3關廟路段、嘉義台18線中埔交流道路段等4條快速公路。

此外，觀光旅遊景點路段今日預估亦將有出遊車潮出現，包含新春參拜熱點周邊道路如台3丙線竹山紫南宮等，觀光景點周邊道路如台2線東北角沿線風景區、台2線及台2乙線淡水地區、台3線大溪、大湖路段、台7線慈湖路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。民眾出門前應先查詢交通狀況後避開，以免塞在車陣之中。

今天是春節連假第7日，昨日西部國道客運共計行駛5136班次，疏運7萬6928人，疏運人數較去年同期增加5.1％；東部國道客運路線共計行駛1317班次，疏運2萬2966人，疏運人數較去年同期增加31％。