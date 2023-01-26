副總統兼民進黨主席賴清德持續走春拜廟，今一早接連走訪嘉義縣水上鄉苦竹寺、嘉義市文財殿和新港鄉奉天宮參拜、發放福袋。（呂妍庭攝）

副總統兼民進黨主席賴清德持續走春拜廟，今一早接連走訪嘉義縣水上鄉苦竹寺、嘉義市文財殿和新港鄉奉天宮參拜、發放福袋。（呂妍庭攝）

副總統兼民進黨主席賴清德今到新港奉天宮參拜、發福袋，獲地方人士熱情歡迎。（呂妍庭攝）

賴清德（中）強調新的時代，民進黨應該為台灣拚新的使命，左為嘉義縣長翁章梁、右為立委陳明文。（呂妍庭攝）

副總統兼民進黨主席賴清德今早到嘉義縣水上鄉苦竹寺發福袋，其中一家4口清晨5點半就來排隊。（呂妍庭攝）

副總統兼民進黨主席賴清德持續走春拜廟，今一早接連走訪嘉義縣水上鄉苦竹寺、嘉義市文財殿和新港鄉奉天宮參拜、發放福袋，面對媒體追問內閣人事布局，賴清德均未回應，致詞時強調民進黨上下一定要合作，重新找回、擦亮「清廉、勤政、愛鄉土和「綠色執政，品質保證」兩塊招牌，嘉義縣長翁章梁表示有信心，相信依賴清德的人格特質，一定能領導民進黨在未來總統大選取得勝利，立委陳明文也說，相信媽祖會保佑賴心想事成。

賴清德一早先到苦竹寺，現場上千民眾排成逾1公里長龍等待領福袋，排第一位是一家4口，清晨5點半就來排隊，賴清德先感謝翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及黨籍議員、鄉鎮市長、村里長，這次黨主席選舉，嘉義縣這塊民主聖地，不但投票率最高，他得票率也最高。

賴清德說，過去民進黨結合台灣社會力量，一路打破黨禁、報禁、廢止刑法100條、追求百分之百言論自由、推動國會全民改選、總統直選等，帶動台灣民主進步，國家繁榮發展，這是過去台灣社會共同打拚的成果。賴強調，民進黨唯有重新把兩塊招牌擦得亮晶晶，才不會辜負過去人民的支持，重新得到人民的信賴，才有機會重新得到為人民服務的機會，

賴清德進一步說，新的時代，民進黨應該為台灣拚新的使命，強調未來他會繼承過去民主運動前輩，為台灣打拚民主的精神，帶領民進黨和台灣力量結合在一起，確保台灣的民主、和平及繁榮發展，強調國防要強、經濟要好，人民才會信賴民進黨，經濟好才能守護國家。

翁章梁表示，賴清德的人格特質，領導民進黨一定可以讓民進黨迎向勝利，重新和台灣人民擁抱一起，未來一整年，賴會繼續跟大家一起為台灣努力加油，也請大家為賴清德加油。奉天宮董事長何達煌與陳明文同祝賴心想事成。