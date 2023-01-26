過年期間桌上總是豐盛菜餚，難免對心血管造成負擔，營養師李婉萍分享4類保護心血管的食物，包括堅果種子、地瓜及地瓜葉、原味優格、黑巧克力，但她也提醒，即使是健康、甚至所謂的超級食物，都別忘了「適量」的原則，飲食種類越多樣化，獲得的營養成分才能更趨完整。

過年期間，大家多是大魚大肉、零食吃不停，再加上寒流一波波，這時格外要注意心血管的健康，以免心梗、中風突襲，李婉萍在其臉書粉專上表示，除了要穿得暖，避免低溫讓心臟負荷過大外，飲食上也可多吃一些護心食物，因此她分享4種護心血管的食材。

1. 每天1湯匙堅果種子

所含有的脂肪屬於為單元或多元不飽和脂肪，對改善膽固醇、預防心血管疾病有正面助益，最好選無鹽、原味的產品，且不宜過量，每天一大湯匙（約杏仁果5顆、花生10顆、腰果5粒）即可。

2. 每周吃2次原味優格

可以提供鈣、蛋白質和維生素D，一項發表於《美國高血壓雜誌》的研究表明，攝取優格對患有高血壓的成年人而言，能降低心血管疾病風險，每周食用2次以上的受測者罹患重大冠心病或中風的風險降低約20%。

2. 地瓜和地瓜葉

地瓜所含有的膳食纖維和鎂，對預防和控制糖尿病非常重要。有研究指出從地瓜萃取出的物質Caiapo，可透過改善第2型糖尿病患者的胰島素敏感性來改善血糖。由地瓜葉裡含大量多酚類化合物，能抑制低密度脂蛋白（LDL）的氧化，進而降低罹患心血管疾病的機會。

4. 適量黑巧克力

應盡量選擇不含糖與飽和脂肪、加工程序較少、可可含量至少70%的黑巧克力，其中的白藜蘆醇和可可多酚（類黃酮），與心臟的健康相關。2020年一篇發表在《歐洲預防心臟病學雜誌》期刊上的論文表示，每周至少吃一次巧克力的受測者，比起每周少於一次的人在罹患冠狀動脈疾病的風險降低8％。