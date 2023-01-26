蔡英文總統27日將宣布新任行政院長由前副總統陳建仁接任，其餘內閣新人事也逐漸浮上檯面，副閣揆傳出會由前桃園市長鄭文燦接任，引起各界關注。對此，桃園市長張善政表示，給新內閣最大祝福，盼鄭文燦對桃園持續關心。

針對內閣改組消息，張善政今上午出席橫山書藝館雙年展時表示，對於新的內閣給予最大的祝福，另一方面就是鄭文燦應該會出任副閣揆，希望鄭接任副院長後，對桃園持續關心。