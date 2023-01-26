台鐵三義舊山線充滿驚喜(台鐵提供)

台鐵三義舊山線充滿驚喜(台鐵提供)

台鐵三義舊山線充滿驚喜(台鐵提供)

長達10天的春節假期，台鐵推薦民眾來趟大人懷舊、小孩玩樂的舊山線鐵道慢遊之旅，倘佯自然風景與鐵道建築中，慰勞一年辛勞。

台鐵表示，舊山線路段具有百年歷史，位於景色怡人的山城三義，其間有著數不勝數的鐵路建築；沿線經由台鐵、苗栗縣政府及民間業者多年合作，已打造出充滿鐵道文化與客家文化的觀光休憩景點。

搭乘台鐵至三義站下車後，建議可搭乘計程車、租用車輛或轉乘三義鄉幸福巴士前往舊山線鐵道著名景點勝興車站，還可先在網路預約全台首創的鐵道自行車導覽。

自勝興車站至6號隧道全長6公里的舊山線鐵道風光，一邊欣賞沿途自然山景並呼吸山城沁人肺腑的清新空氣，一邊探訪鐵路建築並感受舊山線鐵道昔日光景；再參訪西部縱貫鐵路曾經營運過的最高點勝興車站，遠眺雄偉的龍騰斷橋遺址、具有獨特建築風格的內社川鐵橋、二代魚藤坪鐵橋，及遊歷連成一線的3、4、5、6號隧道群，讓人彷彿穿越至舊山線營運時期。

台鐵表示，慢遊舊山線，隨處都能發現美景與秘境，若是餓了，周邊也有許多客家美食可以大快朵頤，是全家大小過年期間出遊好去處。