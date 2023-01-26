過年彩券行生意超好，一名網友分享，發現一間彩券行外面貼著「可領500萬元以內的獎項」的公告，讓他忍不住驚呼好刺激，也引起網友們討論，不少人擔憂一次領這麼多現金可能會被搶，另有內行網友說，很多彩券行都有保險箱，不要小看他們的金流，就怕你不敢領而已。

一名網友昨在PTT上分享，路過一家彩券行，看了一眼牆上的公告，愕然發現上面寫著「可兌換500萬內的，均可在本店兌獎！」讓原PO驚訝說，500萬以內可以直接兌獎？這家彩券行的外牆還有貼開出100萬刮刮樂的獎項，可惜兌獎的時候他不在現場，能在現場一次領到這麼多錢是不是有點刺激？

貼文引起網友熱議，不少人好奇詢問真的假的，有人猜測會不會是主動幫中獎者聯繫銀行？也有人擔憂若真的在彩券行領到高達百萬元的獎金，是不是會有點危險，甚至可能會被搶劫呀？「如果中100萬，我敢店內換，但若500萬我不敢」、「在彩券行領不怕被搶？」、「過年金流都很大，刮到100萬，很多店都肯換，可以當廣告。」

另有內行網友透露，「我認識的彩券行都有保險箱，不怕你領」、「真的，之前就有小獎可在店內領」、「有些運彩店家金流也是很恐怖」、「這個過年賺了500萬以上吧，懶得去存錢」、「彩券行又不怕放錢，怕的是你敢在彩券行拿500萬嗎？」