消防隊特別設計製作「瓦斯熱水器、火災警報器、爆竹煙火」模型加入宣導行列，達到寓教於樂的成效。(圖／金門縣消防局提供)

為提升民眾防災意識，讓每個鄉親「快樂過年，平安團圓」，金門縣消防局第一大隊金城消防分隊於過年期間，結合所轄義消、防宣、鳳凰以及睦鄰救援隊志工等一行人，特別設計製作「瓦斯熱水器、火災警報器、爆竹煙火」等3種巨型模型，展開春節防火大遊行宣導活動，並邀請醒獅團加入遊行打頭陣，一時市區鑼鼓聲四起、宣導旗幟飄揚，熱鬧非凡，讓金城街道增添一番不同的年味。

遊街隊伍由金城鎮北門里里長許績才所率領的醒獅團打頭陣，以舞獅和鑼鼓聲響吸引民眾注意；接續由義消防宣大隊大隊長張翠敏、金城義消分隊長楊俊偉、鳳凰志工分隊長洪德舜及睦鄰救援隊長莊彩雲等分別帶領所屬志工團隊，手持各式宣導標語及旗幟，並以擴音器向民眾宣導春節期間應注意之防火防災事項，整場遊行活動精彩，達到良好防火宣導成效。。

遊行中，金城消防分隊特別設計製作3種巨型模型「瓦斯熱水器、火災警報器、爆竹煙火」加入宣導行列，由消防員揹起防範一氧化碳中毒的瓦斯熱水器、家家戶戶必備的住宅用火災警報器，及合格安全標章的爆竹煙火，藉由3個防災利器，提醒民眾應多加留意春節期間的防火事項，並沿街分送防火宣導單及造型氣球給鄉親，達到寓教於樂的成效。

金門縣消防局第一大隊長陳叁奇表示，春節期間因洋溢著歡樂的氣氛，易使鄉親降低防災的警覺性，故特由職義消同仁發揮創意進行擴大踩街宣導，呼籲民眾年節期間應選擇合法具安全標章的爆竹煙火，並依安全方式施放。

消防局也提醒民眾，天冷時使用瓦斯熱水器，要注意保持室內通風，以避免一氧化碳中毒；另為確保居家消防安全，請務必於家中每個居室裝上住宅用火災警報器，提早偵知火災發生。