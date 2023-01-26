今年農曆年節假期長達10天，但高市府環保局仍在春節連假期間預計出動240人次，24小時日夜輪值處理公害陳情案件及執行陳情熱點稽巡查工作，維護高雄市環境及民眾生活品質，根據統計，從小年夜至大年初四共接獲231件陳情案件，其中以噪音及空汙案件居多。

高市府環保局指出，統計從1月20日（小年夜）至1月25日（大年初四）接獲民眾陳情案件總數共為231件，其中噪音案件113件（48.9％）、空汙案件104件(45.0％)、廢棄物案件1件(0.4％)、環境衛生案件13件(5.7％)。而空汙案件以露天燃燒及油煙為大宗，噪音案件則為擴音設備及動力機具。

環保局表示，往年春節期間市民環境公害案件陳情主要類別為噪音汙染、異味汙染物及環境衛生。分析噪音案件陳情內容主要為燃放爆竹煙火歡慶春節或使用卡拉OK產生噪音等，導致影響周邊住家安寧，而異味汙染部分則為春節期間祭拜焚燒紙錢及餐廳油煙汙染，環境衛生多為街道髒亂及垃圾堆放。

環保局強調，近年逐步優化稽查儀器或工具，包括環境智慧監控資訊系統及科技儀器進行環境稽查，如遇涉及行政刑法的汙染事件，將透過檢警環聯繫平台共同打擊環保犯罪案件，以強化查處效率並有效消弭汙染情事。各行各業於新年開工時也應遵守相關環保法規，若有製造環境汙染行為仍將加強取締告發。