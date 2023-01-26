今（26）日是大年初五，高公局預判今日下午9個重點壅塞路段包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等。

高公局表示，今日至上午11點國道全線交通量40.3百萬車公里，上午國道壅塞13個路段主要是國1南向湖口至新竹、彰化至員林；國1北向圓山至汐止端、台中至台中系統；國3南向土城至龍潭、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向木柵休息站至南深路、南投服務區至中興；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至坪林；國10東向仁武至燕巢系統。

交通事故方面，今日上午3件小客車追撞事故皆造成後方車流回堵3到5公里。9點31分國1南向87.9公里處2輛小客車追撞占內線車道，9點46分排除，回堵3公里；9點41分國1南向204公里處4輛小客車追撞，占用中線車道，9點58分排除，回堵5公里；10點08分國3北向343公里處2輛小客車追撞，占用內線車道，10點29分排除，回堵5公里。