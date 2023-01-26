蔡英文總統明天將正式宣布由前副總統陳建仁接任下任行政院長，中廣董事長趙少康今批評，蔡裝神弄鬼折騰了一大圈，還是陳加前桃園市長鄭文燦，但這兩人各有各的問題，只好故弄玄虛耍弄一番，揶揄蔡組的是「不倫內閣」。

趙少康認為，蔡英文總統應該是山窮水盡了，才會推出這樣一個難看的「不倫內閣」；舉國人才濟濟，只有民進黨權力越來越大、人才越來越少，進了政治沼澤，派系分權分贓，面目猙獰、吃相難看，終至無人可用的窘境。

趙少康表示，陳建仁頂著學術光環，大力鼓吹高端疫苗，讓高端股價從每股30漲到400元，市值從30億漲到800億，高舉「愛台灣打高端」，私下卻「五鬼搬運大搞內線」，如今高端弊案未清，陳涉「商業不倫」，有什麼資格擔任行政院長？

趙少康也提到，去年九合一選舉期間，陳建仁還假傳上帝旨意，說什麼「天主要我幫助鄭運鵬」，結果民進黨桃園市長候選人鄭運鵬落選，陳已是褻瀆天主，使天主教蒙羞，涉「宗教不倫」，連當一個教友都不夠格，當什麼行政院長？

趙少康認為，鄭文燦也很可笑，台大畢業本來也夠了，偏偏看到國安局長陳明通見獵心喜，以為台大碩士學位可輕易由天而降，更以為抄大陸論文神不知鬼不覺，結果聰明反被聰明誤，倒霉碰到一個新黨桃園市議員候選人游智彬神抓鬼。

趙少康批評，鄭文燦偷抄論文詐騙台大學位是「學術不倫」，偷抄中國大陸論文以敵為師、敵我不分，罪加一等，是「政治不倫」。

趙少康表示，陳建仁涉商業不倫、宗教不倫，鄭文燦涉學術不倫、政治不倫，這對寶貝加起來起碼有4大不倫，合起來組成一個「推銷兼詐騙」的「不倫內閣」。