2023年到來，小孟老師在臉書上分享12生肖健康運勢，其中屬蛇、虎、龍的人今年健康運非常好，在事業上不但可展現充沛的活力外，並在朋友或醫師的幫助下讓身體改善、遠離疾病，另外健康運最差的為屬鼠、猴、狗的人，需注意身體發出的警訊，可安排健康檢查，提早發現問題。

▍第12名：生肖鼠：精神欠佳，肩膀酸痛。

生肖鼠在2023年人際關係容易不和睦，會與人有爭執、嫌隙、溝通不良或與家人產生糾紛，無形中有太多壓力，導致精神狀況不佳，身體太過勞累，肌肉肩膀酸痛等問題，需要好好正視健康問題才行。

▍第11名：生肖猴：眼睛疲勞，易發胖。

生肖猴在2023年工作量過大，雖是好事，能賺不少錢，但可能出現身體無法負荷的情況，像是加班時間過長，導致眼睛疲勞、發炎感染或近視加深，還有長時間工作易暴飲暴食，使得發胖的機率增加。

▍第10名：生肖狗：腸胃不順，熬夜晚睡。

生肖狗在2023年有元氣不足的現象，特別是喜歡熬夜晚睡的，會出現昏昏欲睡、精神不佳的問題，連帶可能三餐飲食不正常，引起腸胃不順，因此今年最好做個健康檢查，盡早恢復良好作息及飲食。

▍第9名：生肖雞：腰酸背痛，四肢受傷。

生肖雞在2023年容易行事不經大腦，常出現衝動、魯莽，太過於急躁，喜歡搶第一，而讓身體產生酸痛問題，甚至跌倒或與人起衝突，使得四肢受傷，凡事需多加謹慎。

▍第8名：生肖兔：頭腦遲鈍，感冒發燒。

生肖兔在2023年正逢本命年，整體運勢喜憂參半，身體健康則要多注意壓力太大，有時會因此產生思考遲鈍、邏輯不通的狀況，也可能沒有好好保護自己，吹風淋雨導致感冒發燒，需找時間多休息。

▍第7名：生肖羊：心律不順，火氣太旺。

生肖羊在2023年小心脾氣問題，因好勝心較強，容易被激怒、發脾氣或生悶氣，並且會出現嫉妒心而讓氣不順，甚至心力交瘁，需要適度調整自己的情緒才行。

▍第6名：生肖牛：喝水保健，保養腎臟。

生肖牛在2023年沒有太多相助或相剋，因此若能不菸不酒，飲食正常，規律運動，身體各方面都會大致健康，同時別讓身體缺水，尤其是男性，有助於遠離腎臟方面的問題。

▍第5名：生肖豬：養肝排毒，皮膚健康。

生肖豬在2023年很有長輩緣，如有事要請長輩來幫助，將會得到不錯的成效，因此若是能配合長輩的作息，除了能得到他們的經驗外，也間接改善了自己的作息，有好的睡眠品質、皮膚變好，肝功能也會變好。

▍第4名：生肖馬：瘦身減肥，血管通暢。

生肖馬在2023年五行為火，心臟也屬火，今年有助於改善心臟疾病問題，平時若有做有氧運動，除了能排除身體多餘的熱量，減少油脂的堆積，血管通暢之外，還能讓心臟變得更健康。

▍第3名：生肖虎：平時保養，疾病遠離。

生肖虎在2023年處於「三會年」，人緣不錯，將會出現許多理念相同的朋友，有機會在健康上給予幫助，不論是修身養性或飲食，都能彼此交流許多身體保養的知識，有益遠離疾病。

▍第2名：生肖蛇：疾病治癒，找到良醫。

生肖蛇在2023年，身體將會慢慢康復，元氣漸增，陳年舊疾有望得到良醫的幫助，並在飲食及運動方面若能好好調理、改善與配合，有機會恢復原本健康的狀況。

▍第1名：生肖龍：生龍活虎，一人抵十。

生肖龍在2023年，不論是工作或生活起居方面，需要做的事情變多，此時心態也更加積極，並勇於承擔需面對的任務，就像喝了精力湯，潛龍浮現，沉睡的巨龍甦醒，展現充沛的活力，想必能在2023年闖出一番成就。