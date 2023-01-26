公務員被視為職場「鐵飯碗」，不少人拚高普考，就是為了一份穩定且有保障的收入。不過一名30歲年輕公務員欲申請房貸，連問兩家銀行都被打槍，專家點出箇中關鍵。

原PO在批踢踢表示，他今年30歲，擔任公務員每月薪水約6萬元，最近相中彰化員林一間預售屋，想申請「40年房貸」，卻連被兩家銀行拒絕，不禁PO文大嘆。

事實上，「40年房貸」在市場上相當少見，多以30年或20年為主，銀行准貸與否，仍回歸申請人本身財力，以及標的物增值空間，和從事什麼行業沒有太大關係。

估價師指出，銀行放款是參考「每一年期可償債能力」，該名個案薪資雖穩定，但他已30歲，若申請長達40年的房貸，將超過65歲退休年齡，也就是他退休後的收入，恐怕無法正常繳納房貸，對銀行來說，最後5年就是風險。

根據《ET today》報導，專家建議，原PO若想如願拿到40年房貸，頭款部分可墊高，但貸款年限拉長，相對總利息繳更多，利率條件也會稍差。還有一點就是位置，「越蛋黃越好跟銀行談」。