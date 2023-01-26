藝人小甜甜與她老公宋先生的家事紛爭，衍生成宋逸民主理的「藝起發光」教會站上火線，而醫藥記者王瑞玲力挺小甜甜之餘，更持續在臉書揭「藝起發光」內幕，但過年期間，她改分享美食照嘆「年菜吃膩了」，未料，有網友留言開嗆，使得王瑞玲看到留言加以回擊。

王瑞玲昨（25日）發文表示「年菜吃膩了吧？我都已經從小年夜煮到初三了，超膩Der～從今天開始要擺脫年菜，換口味吃吃」，似乎準備赴台中出遊，晚上要改吃燒肉並同時標註「#我是愛吃又愛美的醫藥美食記者王瑞玲，#儲備腦力和體力，開始對抗大鯨魚，#瑞玲姐YT頻道可按讚、訂閱、分享，要留言，提醒各位想清楚再留」。

有網友上王瑞玲臉書留言開戰。（圖/王瑞玲FB）

但有網友看到後直接下戰帖留言「怎麼了，自從被教會反擊後就乖乖弄美食了，早知如此何必當初？」王瑞玲看到後回應「醫藥美食記者是我的本業，請不要把私事和本業混在一起喔～對了，我沒被反擊喔！建議你看完事件全部」。而下戰帖留言的網友，則被其他人回嗆「你太弱了啦」、「你等她發戰鬥文再戰比較好吧！」。

對此，過年前（18日）王瑞玲還到營業稅課查詢，從電腦紀錄推論出宋逸民事業範圍很廣且是網購公司，直呼：「才瞭解你們可以用五鬼搬運法，如何用大家辛苦的奉獻，來做大自己的事業和讓大家高舉你們方法！是不是也解開大家對牧者不用做事也可以坐擁上億豪宅！孩子可以出國留英的疑問了！」並指出「年後拿證據法院見！」