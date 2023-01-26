台北市長蔣萬安即將迎來第3個兒子，他今天表示，還是有一點小緊張，主要是因為二寶還很小，三寶要出生，比較擔心後續照顧，可能要請出「神救援」阿公阿嬤或爺爺奶奶來幫忙，至於三寶的名字這幾天就會做最後討論。

今天是大年初五開工日，蔣萬安上午前往光華商場數位新天地參加新春開市儀式。蔣萬安會前受訪談到即將迎來的三寶，他指出，預產期大概在1月底，這幾天有可能三寶就報到。

蔣萬安坦言，第三個寶貝就平常心，但還是有一點小緊張，主要是因為二寶還很小、三寶要出生，還是比較擔心後續照顧，是不是會要請出「神救援」阿公阿嬤或爺爺奶奶來幫忙，太太這段時間非常辛苦，最主要三寶出生後，先讓她好好坐月子休息，都會來做後續安排。

至於是否陪產？蔣萬安答稱，一定會控制時間陪太太，這是最重要的，當然也會盡量找出時間，在太太坐月子時候盡量抽空陪她，最重要她的身體能盡快恢復、坐好月子；他補充，主要還是抽出空擋，還是以公務為重，如果有空檔盡量花時間陪太太。

至於三寶的名字，蔣萬安透露，還在跟太太、大兒子蔣得立討論，會照過去得字輩，第三個字會特別思考，最符合對三寶期待，「得正」是得立自己的發想，兩人組成「立正」兄弟檔，但還沒確定，這幾天做最後討論。