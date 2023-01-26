南投縣消防局獲報派員到場搶救，費時約10分鐘即撲滅火勢。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

周姓男子（40歲）26日10時許開車行經國道3號南向220公里，即剛過草屯交流道不久，發現車輛異常，立即停於外側路肩待援，沒想到剛下車不久，車輛隨即起火燃燒，而且火勢猛烈，立即打電話報警，南投縣消防局接獲轉報派遣水箱車及救護車前往，迅速撲滅火勢，所幸無人受傷。

國道警方指出，勤指中心獲報旋即指派巡邏車前往警戒，並通報南投縣消防局指處理，由於火燒車現場火勢猛烈，考量其他用路人行車安全，暫時封閉外側車道及外側路肩，消防員人到場射水灌救，費時約10分鐘即撲滅火勢，11時許接除封閉車道、恢復交通。

這起事故並沒有人受傷，也未波及其他車輛，車主周姓男子不清楚起火原因，有關火燒車原因，仍待南投縣消防局鑑識人員進一步調查釐清。

國道警方籲車輛定期保養，用路人上路前應檢查車況，若行進中發覺車內有異味或有煙冒出，為了自身及他人安全，先啟亮方向燈並注意後方來車，將車滑離車道停在路肩待援；若車輛無法滑離車道時，除顯示危險警示燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處放置車輛故障標誌，車上乘員則至護欄外或安全處所待援，再打110報案。