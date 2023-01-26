桃園許多熱門景點26日都亮起黃燈。(翻攝自桃園觀光景區舒適度燈號／蔡依珍桃園傳真)

15支高解析即時影像影像及線上直播技術，可即時呈現景點人潮和現況影像。(翻攝自桃園觀光導覽網／蔡依珍桃園傳真)

15支高解析即時影像影像及線上直播技術，可即時呈現景點人潮和現況影像。(翻攝自桃園觀光導覽網／蔡依珍桃園傳真)

桃園許多熱門景點26日都亮起黃燈。(翻攝自桃園觀光景區舒適度燈號／蔡依珍桃園傳真)

史上最長10天春節連假民眾紛紛瘋出遊，有網友再度把旅遊沙漠封給「桃竹苗三劍客」，桃園市觀旅局以數據反駁，連假以來23處熱門景點攬客已破120萬，是去年同期近3倍，有華泰名品城、Xpark水族館的青埔，以及全國十大觀光小鎮之一的大溪老街，更已連續5日亮紅燈，都得啟動管制，強調角板山梅花、永安漁港新鮮漁產、龍潭大池、虎頭山全齡步道等都很夯，歡迎旅客實地造訪體驗「桃園好好玩」。

依據桃園市政府觀光旅遊局大數據遊客人數統計資料顯示，22日初一單日桃園市23處熱門景區遊客量就破30萬人次，其中青埔休閒遊憩區遊客人數更達10萬人次，包括華泰名品城、IKEA桃園旗艦店、新光影城、Xpark水族館等都湧入大批逛街人潮。

觀旅局指出，即便初二、初三遇到寒流來襲，各景區人潮有些微減少，但青埔區仍有近10萬人無畏嚴寒湧入，證明青埔已成全台遊客春節走逛避寒的熱門選擇。

和青埔同樣連續5日亮起紅燈、顯示人潮擁擠的景區還有大溪老街，頂著全國十大觀光小鎮之一光環，大溪小城風情連6日天天攬客逾16萬，採買年貨及伴手禮的人潮不斷，是民眾出遊的熱點名單。

其他像是角板山梅花、永安和竹圍漁港新鮮漁產、龍潭大池、虎頭山全齡步道等，也吸客無數，近日都一度讓景區呈現人潮擁擠的紅燈提醒，連假剛過一半，桃園遊客人數已破120萬，超過去年春節7天遊客人潮，更為去年同期遊客人數近3倍，顯然已開啟桃園疫後觀光新契機。

觀光旅遊局長周柏吟表示，為服務民眾旅遊便利性及安全性，市府提供雙項線上貼心旅遊服務，包括15支高解析即時影像影像及線上直播技術，可即時呈現景點人潮現況影像，民眾搜尋桃園觀光導覽網，點選右上方精彩活動「即時影像」，就可隨時輕鬆掌握現地人潮。

周柏吟說，另外市府結合電信大數據統計資訊，建置23處景點人潮燈號系統，呈現人流燈號，紅燈代表景區擁擠、黃燈代表景區略擠、綠燈代表景區舒適，讓大家來桃園享受更舒適的旅遊品質。連假期間舒適度燈號單日已獲萬人瀏覽，請民眾多加配合運用，暫緩前往人潮擁擠的景區，免塞車享受舒適的春節假期旅遊。