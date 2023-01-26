該名女子救援上岸後已呈OHCA屍僵狀態，經家屬指認死者為陸姓36歲女子。(圖／民眾提供)

金門地區今(26)日上午驚傳一起溺斃意外，有民眾於金寧鄉安岐村保安殿前水池中發現1名女子載浮載沉，立即撥打119報案，警消獲報後緊急出動3輛救援車輛，8名消防人員前往現場下水搶救，但該名女子救援上岸後不幸已呈OHCA屍僵狀態，經家屬指認死者為陸姓36歲女子，詳細溺斃原因目前仍待檢警調查釐清中。

金門縣消防局指出，今日上午10時35分接獲民眾報案，在金寧鄉安岐村內池塘疑似有人落水，消防人員趕抵現場，即發現一名女子趴臥池塘內，第一大隊副大隊長戴紹恩立即指揮所屬消防同仁著裝下水搶救，於10時50分將患者救援上岸，已呈現OHCA屍僵狀態，後續交由現場派出所調查及處理。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，現在時序雖已入冬，然而溺水事故仍時有所聞，消防局平時針對轄內危險水域編排防溺巡邏勤務，同時也持續配合防火宣導志工對民眾加強防溺安全宣導，以減少溺水事件發生。

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