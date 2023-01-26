桃園市清潔隊員提前收假，今早9時起，會挨家挨戶收運1趟垃圾至收完為止，夜間停收。（蔡明亘攝）

張善政今也特別準備熱薑茶和暖暖包給清潔隊員。（蔡明亘攝）

雖春節連假長達10天，但考量過年期間民眾家中累積不少垃圾，故環保局請清潔隊初五趕緊開工。（蔡明亘攝）

桃園市垃圾車開工加班清運！桃市府環保局預估今日各區收運的垃圾量將達平常日3倍，約4000公噸。清潔隊員提前收假，今早9時起，會挨家挨戶收運1趟垃圾至收完為止，夜間停收。桃園市長張善政上午也到中壢與平鎮清潔中隊慰勉並頒贈加菜金，感謝清潔隊員的辛勞與付出。

張善政表示，今清潔隊開工收運，看到隊員都精神抖擻，令他非常高興，因初一到初四停止收運，今起垃圾量必定較往常增加許多，感謝隊員的辛勞與付出，協助維持市容環境，接下來一整年也要持續仰賴同仁，讓桃園有更乾淨整潔的環境。

近日寒流來襲，北部天氣寒冷，張善政今也特別準備熱薑茶和暖暖包給清潔隊員。張善政說，今雖稍微回溫，但氣象預報明日寒流將再來襲，提醒大家辛勞之餘，務必也要照顧身體，盼在寒冷天氣裡，暖暖包與熱薑茶可派上用場，讓執勤的隊員感受溫暖。

桃園市清潔隊今從上午9時起清運垃圾，到整條路線全部收運完為止，夜間停收，提醒民眾注意垃圾車音樂，或查詢桃園市垃圾車即時動態APP，掌握垃圾車最新動態，明日起將恢復正常清運。

環保局指出，雖春節連假長達10天，但考量過年期間民眾家中累積不少垃圾，故請清潔隊初五趕緊開工。根據過往經驗，今各區收運的垃圾量，將達平常日的3倍，約有4000公噸。環保局也會提醒隊員，收運過程盡量保持耐心與服務熱誠，讓民眾把累積4天的垃圾清掉，同時也要注意自身及民眾安全，避免工作傷害發生。

環保局表示，清潔隊員提早收運垃圾相當辛苦，尤其今天開工負擔明顯加重，故市府今年開始針對加班出勤同仁，除可領到1天加班費外，另外再提供隊員1天補休，即加一補一福利措施，讓隊員後續能充分安排時間休息。此外，今年起市府也將夜班清運隊員的夜點費由1天80元提高到100元，順應物價調漲，感謝隊員犧牲用餐時間服務市民。

環保局長陳世偉說，春節過後總有熱情民眾，送上開工賀禮給清潔隊員，但桃園市的清潔隊秉持「只收垃圾，不收紅包」政策，請市民以微笑和謝謝替代紅包賀禮，若有無法退還紅包與賀禮情況，仍會依桃園市廉政倫理規範全數交給政風室，再全數捐出給需要幫助的團體。