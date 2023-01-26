空勤總隊救護直昇機26日清晨在通宵火力發電廠外海吊掛救出2名漁民。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

海巡署第3岸遊隊26日在通宵漁港援救失足受傷釣客。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

海巡署第3岸遊隊26日在通宵漁港援救失足受傷釣客。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

空勤總隊救護直昇機26日清晨在通宵火力發電廠外海吊掛救出2名漁民。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮火力發電廠外海，26日清晨發生1艘出海作業膠筏，遇到大浪突襲打翻，筏上周姓、徐姓兩名漁民落海，海巡署第3岸巡隊及苗栗縣消防局通霄分隊獲報出動，並通報空勤總隊救援直昇機出動趕赴現場海域，順利尋獲2人吊掛上岸後並無大礙。另通霄漁港發生一名釣客在堤岸斜坡失足摔落受傷，經通霄安檢所通報通霄光田醫院救護人車會同趕往救援送醫，已無大礙。

空勤總隊救護直昇機在苗栗縣通霄火力發電廠外海吊掛救起2名落海漁民

26日落海的周姓、徐姓漁民，是在26日清晨一早駕駛膠筏出海作業，在通霄火力發電廠外海處作業時，突然遭到一道突襲而來的大浪打翻膠，2人當場落海求救。海巡署第3岸巡隊及苗栗縣消防局第4大隊通霄分隊獲報立即派出人車趕往現場海域沙灘救援，並通報空勤總隊救護直昇機趕往現場海域搜救。

空勤總隊直昇機在失事海域搜尋，在離岸不遠處迅速找到落海2人，隨以吊掛將2人救起送至岸上交由海巡及通霄消防分隊人員接管，由於2人表示並無受傷拒絕就醫，結束一場虛驚。

另外，通霄漁港堤岸斜坡，26日上午9時10分，海巡署第3岸巡隊通霄安檢所執勤人員，在巡視港區時發現1名釣客失足滑倒於堤岸斜坡，經了解，釣客是想越過堤岸準備前往灘岸釣魚，卻因地面濕滑，不慎失足滑倒，安檢所人員立即聯繫通霄光田醫院派員到場協助救護，經醫護人員初步檢視釣客意識清醒，傷勢為骨盆及腰椎受傷無法起身，當場以長背板將釣客固定抬至岸際，後續送往通霄光田醫院救護。

第三岸巡隊呼籲，海巡署秉持為民服務的熱忱，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118免費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援。