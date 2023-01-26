德國放行豹2坦克軍援烏克蘭後，美國總統拜登今天宣布將援烏31輛美製M1艾布蘭坦克，法國也表示研究提供烏克蘭法製雷克勒主力戰車的可能性。

「華盛頓郵報」報導，此前美方官員過去幾週一直對烏軍的坦克操作及後勤維護能力表達擔憂。

● 烏克蘭為何想要主力戰車坦克

最近數個月來，俄烏戰事始終僵持不下，基輔當局一再懇求國際盟友軍援西方重型主力戰車。

「紐約時報」指出，烏軍目前使用的戰車主要是俄系坦克，俄系坦克一般而言較西方坦克略小、速度略慢，設計上因把自動裝彈機置於砲塔，戰車易於在遭反坦克武器擊中後發生爆炸。

華郵指出，美國M1艾布蘭坦克雖自1980年開始服役，但最新版已具備多層貧鈾裝甲保護，對戰車內部人員有極佳保障。

俄軍預計將於今春發動新一波攻勢，烏克蘭也力拚反攻以收復失土。烏克蘭和盟國官員表示，戰車是烏克蘭能否在戰場取得上風的關鍵，尤其若盟國要協助烏軍進行軍種聯合演訓時更顯重要。

相較烏軍目前獲得軍援的步兵戰車，主戰坦克更為重型且強大，主要用於與其他戰車交戰並突破敵軍防線。

● 後勤補保若跟不上 坦克再強也沒用

「華爾街日報」引述美國國會稽核處（GAO）1992年的報告指出，美軍M1坦克是在波灣戰爭首度實戰，在面對敵方砲火時展現的殺傷力、韌性與速度，獲前線指揮官、士兵及維修人員好評。

美國2003年入侵伊拉克期間，M1坦克也曾助美軍擊敗伊拉克軍隊，之後也用於阿富汗。

但M1坦克巨大油耗、車程受限及大量繁複的後勤補給和維修，卻令官兵及參謀們深感憂慮，這些正是五角大廈不願向烏克蘭提供M1坦克的主因。

一個由58輛坦克組成的戰車營，需輔以數十部各型支援車輛和數百名官兵才能維持運作，其中可能需含裝甲救護車、指揮車、維修車、拖曳報廢戰車的載具等，這些後勤車輛需運送燃料、彈藥、潤滑油、機油、液壓油和極重的備用零件。

前陸戰隊戰車官、現任「政府監督計畫」研究員葛拉茨（Dan Grazier）表示，一個戰車營若沒有後勤部隊補給，在戰場上只能維持2到3天。

葛拉茨說：「如我們提供烏克蘭人戰車，卻沒提供他們後勤支援所需的一切，那等於什麼忙都沒幫上…戰車需仰賴大量後勤支援才能運作。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120126