據香港《星島日報》報導，美國駐港總領事梅儒瑞，昨天（25日）在一個美國智庫舉辦的香港經濟前景研討會上發言，認為《香港國安法》和大陸全國人大常委會有關釋法恐破壤司法獨立，大陸外交部駐港特派員公署發言人對此表示強烈不滿，並予以嚴厲譴責。

發言人表示，香港主權移交25年來，大陸中央政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，充分保障香港居民依法享有的廣泛權利與自由，「一國兩制」香港實踐取得舉世公認的成功。

發言人表示，《香港國安法》針對的是香港特區維護國家安全「不設防」問題，打擊的是極少數，保護的是廣大香港居民。大陸全國人大常委會日前對《香港國安法》有關條款作出解釋，釐清立法原意，進一步完善特區維護國家安全的執行機制，為特區解決香港國安法實施中遇到的實際問題清晰規範了方式和路徑，完全正當、必要、及時、合法，得到特區社會各界普遍歡迎和支持。

發言人強調，梅儒瑞作為美國政府派駐香港的高級外交官，對當前香港的大好局面視而不見，對香港安定團結的客觀事實充耳不聞，對不干涉內政的國際法原則和國際關係基本準則肆意踐踏，不斷詆毀香港法治和自由，為反中亂港分子撐腰打氣，唱衰香港發展前景，只能暴露其亂港遏華的險惡用心。